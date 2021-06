Fridays for Future: Aktivisten protestieren gegen Kraftwerk

Rund 70 Klimaaktivisten waren dem Aufruf der Gelsenkirchener Fridays for Future gefolgt, um gegen die Neuausrichtung des Scholvener Uniper-Kraftwerks zu demonstrieren.

Fridays for Future

Gelsenkirchen. Fridays for Future hatte zum Protest gegen das Uniper-Kraftwerk in Gelsenkirchen aufgerufen. 70 Aktivisten nahmen teil. Organisatoren zufrieden.

Die Organisatoren sind zufrieden: „Es war schon ganz gut, es könnten aber noch mehr sein“, zog Jan Bretinger, Sprecher der Gelsenkirchener Fridays for Future (FFF), nach der Fahrraddemo am Sonntag, 27. Juni, Bilanz. Die Klimaaktivisten hatten zum Protest gegen das Scholvener Uniper-Kraftwerk und seine Weiternutzung als Gaskraftwerk aufgerufen. Rund 70 Teilnehmer, so schätzt Bretinger, seien dem Aufruf gefolgt.

Fridays für Future: 70 Klimaaktivisten bei Fahrrad-Demo in Gelsenkirchen

Startpunkt war der Busbahnhof in Buer, von dort aus ging es dann mit dem Fahrrad nach Scholven. Am Kraftwerk gab es eine Kundgebung mit Redebeiträgen, an denen sich auch FFF-Gruppen aus Bochum und Recklinghausen beteiligt haben. [Lesen Sie auch:Uniper hat große Pläne für den Standort Gelsenkirchen-Scholven]

Grund für den FFF-Protest: Bei der Verbrennung von Erdgas werde zwar weniger Kohlendioxid freigesetzt als bei der von Kohle, allerdings würden bei der Förderung, beim Transport und der Nutzung große Menge an Methan frei, das deutlich klimaschädlicher sei als Kohlenstoffdioxid, so die Aktivisten.

Außerdem würden Investitionen in Erdgas den Ausbau der erneuerbaren Energien ausbremsen und zudem die Abkehr die Abkehr von klimaschädlichen fossilen Brennstoffen verzögern. [Lesen Sie auch:Grüne wollen Flächenkonzept für Uniper und BP]

Nötig sei vielmehr eine „echte Energiewende: hin zu 100 Prozent erneuerbaren Energien“, fordert FFF-Aktivist Jan Bretinger. Geplant ist, dass das Uniper-Kraftwerk im Jahr 2022 abgeschaltet und am selben Tag durch ein Gaskraftwerk am selben Standort ersetzt wird.

