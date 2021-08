Freier Eintritt zur literarischen Revue in der Altstadt

Lokalmatador Norbert Labatzki lädt am Freitagabend, 6. August, zu einer literarischen Revue auf den Heinrich-König-Platz in der Gelsenkirchener Altstadt.

Gelsenkirchen. Mit einer literarischen Revue soll am Freitag das Wirken des „Werkkreises Literatur der Arbeitswelt“ gewürdigt werden. Der Eintritt ist frei.

Die literarische Revue „Viel zu wenig ist gesagt“ lockt an diesem Freitagabend ab 18.30 Uhr auf den Heinrich-König-Platz. Vor der evangelischen Altstadtkirche werden der Gelsenkirchener Musiker Norbert Labatzki und seine Mitstreiterinnen Toma Neill und Anna Größbrink vertonte Gedichte von Arbeiterliteraten wie Richard Limpert, Ilse Kibgis, Kurt Küther, Frank Beier und Liselotte Rauner präsentieren. Diese machten in den 70er Jahren als „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“ von sich reden.

Literarische Erinnerungen an die Zeit der harten Arbeitskämpfe

Ausgewählte Texte des Arbeiterliteraten Richard Limpert wurden von Karl-Heinz Gajewsky in diesem Lesebuch vorgestellt. Foto: Aisthesis Verlag

Das kulturinteressierte Publikum erwartet alles andere als eine angestaubte Rückschau. Im Gegenteil: Die Themen, die ab 1970 in diversen Gelsenkirchener Schreibwerkstätten von arbeitenden Menschen aufgeworfen und textlich festgehalten wurden, haben bis heute nichts von ihrer Brisanz und Aktualität eingebüßt.

„Die Revue wendet sich an ein literaturinteressiertes Publikum“, erklärte Labatzki im Vorfeld. „Sie ist kein reines Konzert, sondern ein Konzept, das auf vielfältige Weise noch einmal in die Zeit der Arbeitskämpfe, der Fronten zwischen Arbeitern und Eignern, der aufbrechenden politischen Strukturen und der Emanzipation der Frauen zurückgeht, ohne in Nostalgie oder Abwertung zu verfallen.“ Stattdessen gehe man der Frage nach, was vom damaligen literarischen und politischen Aufbruch geblieben sei. Und wie kann und soll es heute weitergehen?

Veranstalter ist der Kreisverband „Die Linke“

Veranstalter des Abends ist der Gelsenkirchener Kreisverband „Die Linke“, der die mit finanzieller Unterstützung des Landes NRW entstandene Revue schon viel früher auf die Bühne bringen wollte. Das scheiterte aber bislang an den Corona-Auflagen.

Aus Sicht der Linken sind die Erfahrungen des Werkkreises auch heute noch von großer gesellschaftlicher und politischer Aktualität, wie Kreissprecher Hartmut Hering betont: „Es geht letztlich um die Fragen: Wo und wie können die arbeitenden Menschen ihre Interessen formulieren? Und wenn es sonst keiner tut, wie lernen sie, es selbst zu tun? Wie können sie sich kulturelle Ausdrucksformen aneignen?“

Der Eintritt ist kostenlos. Es werden Sitzbänke vor den Stufen der Kirche aufgebaut und mit Blick auf die Pandemie alle Hygienevorschriften berücksichtigt. Veranstalter und Künstler hoffen, dass möglichst viele Kulturschaffende und Kulturinteressierte die Text- und Musikbeiträge genießen wollen und die etwas in Vergessenheit geratenen Arbeiter-Literaten einen Platz im kollektiven Gedächtnis erhalten.

