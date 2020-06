Freibad im Gelsenkirchener Gesundheitspark ist geöffnet

Luftbild des Freibads im Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen-Feldmark.

Gelsenkirchen-Feldmark. Die Freibadsaison im Gelsenkirchener Gesundheitspark hat begonnen. Seit Freitag ist das Schwimmen und Sonnen unter freiem Himmel wieder möglich.

Früher als ursprünglich vorgesehen, startet nun auch der Gesundheitspark Nienhausen in die Freibadsaison. Seit Freitag, 12. Juni, sind die Türen an der Feldmarkstraße geöffnet. Schwimmen und Sonnen unter freiem Himmel ist in der Zeit von 12 bis 19 Uhr möglich.

Die Eintrittstickets für den ganzen Tag kosten für Kinder 3,50 Euro und für Erwachsene 5 Euro. Kinder unter einem Meter Körperlänge zahlen einen Euro. Maximal 900 Besucher dürfen sich auf der Anlage befinden.

Für den Freibadspaß gelten wegen der anhaltenden Corona-Pandemie besondere Verhaltens- und Hygieneregeln. Am Eingang werden die Kontaktdaten der Gäste erfasst, im Kassenbereich und auch den Wegen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben. Der Wellenbetrieb ist derzeit noch nicht erlaubt.

Vor kurzen hatte es noch geheißen, dass aufgrund von Reparaturarbeiten (Riss in einem Becken) ein Eröffnungstermin für das Freibad nicht nicht genannt werden könne.