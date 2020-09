Frau mit dem Messer bedroht: SEK nimmt Gelsenkirchener fest

Gelsenkirchen-Feldmark. Ein Gelsenkirchener bedrohte seine Frau mit dem Messer. Polizei und SEK überwältigten den Mann und brachten ihn in die Psychiatrie.

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat am Sonntagvormittag an der Feldmarkstraße einen 54-Jährigen in Gewahrsam genommen. Der Gelsenkirchener hatte seine Ehefrau gegen 11 Uhr mit einem Messer bedroht. Der Frau gelang es, die Wohnung zu verlassen und die Polizei zu rufen. Der bereits polizeibekannte Mann blieb mit dem Messer in der Wohnung.

Polizei und SEK überwältigen den Gelsenkirchener und brachten ihn in die Psychiatrie

Die alarmierten Polizisten sperrten den Gefahrenbereich ab und konnten den Mann mit Unterstützung von Spezialkräften überwältigen. Anschließend wurde er in eine Psychiatrie gebracht. Bei dem Vorfall kam niemand zu Schaden.