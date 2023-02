Polizei Gelsenkirchen Frau in Bismarck mit Messer verletzt: Täter sitzt in Haft

Gelsenkirchen. Polizeieinsatz in Gelsenkirchen-Bismarck: Die Beamten nahmen einen 39-Jährigen fest, der dort eine Frau mit einem Messer attackiert hatte.

Die Polizei Gelsenkirchen hat am Donnerstag in Bismarck einen 39-jährigen Mann festgenommen, nachdem es am frühen Morgen in einem Haus am Stader Weg zu Streitigkeiten gekommen war. Der Beschuldigte steht im Verdacht, eine Frau mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Der Tatvorwurf lautet: gefährliche Körperverletzung.

Täter war laut Polizei beim Messerangriff alkoholisiert

Rettungskräfte versorgten die 39-Jährige vor Ort und brachten sie anschließend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Beamten stellten vor Ort unter anderem ein Auto als Beweismittel sicher. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest beim Beschuldigten verlief positiv. Beamte brachten den Tatverdächtigen ins Polizeigewahrsam, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm.

Die zuständige Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl gegen den Mann, der vom zuständigen Amtsgericht erlassen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

