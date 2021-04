Festnahme in Schalke

Festnahme in Schalke Frau findet Diebesgut im Netz und führt Polizei zum Hehler

Gelsenkirchen-Schalke. Im Internet entdeckte eine Frau Werkzeug, das ihr gestohlen worden war. So führte sie mit einem Bekannten Gelsenkirchener Polizisten zum Hehler.

Eine 32-Jährige, die Opfer eines Diebstahls wurde, hat geholfen, einen mutmaßlichen Hehler festzunehmen. Gelsenkirchener Polizisten in Zivil und ein Bekannter des Opfers waren Sonntag an dem erfolgreichen Einsatz in Schalke beteiligt.

Gestohlenes Werkzeug auf Internet-Marktplatz entdeckt

Die 32 Jahre alte Frau hatte auf einem Internetmarktplatz entdeckt, dass dort Werkzeug zum Verkauf angeboten wurde, das ihr wenige Tage zuvor gestohlen worden war. Ein Bekannter gab sich daraufhin in Absprache mit der Polizei als Kauf-Interessent aus und fuhr zur Anschrift des Verkäufers. Einsatzkräfte der Polizei in Zivil warteten vor dem Haus an der Herzogstraße.

Unter einem Vorwand brachte der ebenfalls 32 Jahre alte Bekannte der Frau den Verkäufer dazu, ihn nach unten zum Parkplatz zu begleiten. Dort wurde der 24-Jährige von der Polizei vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Der mutmaßliche Hehler lebt ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Nachdem er eine Sicherheitsleistung hinterlegt hatte, konnte er die Wache wieder verlassen.