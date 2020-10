Frau (32) in Gelsenkirchen von Dieb leicht verletzt

Gelsenkirchen-Bismarck. Bei einem gescheiterten Diebstahl ist eine 32-jährige Gelsenkirchenerin leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Eine 32 Jahre alte Frau ist am Montag, 5. Oktober, von einem Dieb attackiert und leicht verletzt worden. Die Gelsenkirchenerin hatte sich gegen den Beutezug gewehrt.

Dieb versucht, Geld und Handy der Gelsenkirchenerin zu stehlen

Den Beamten, die am Montag um 21.47 Uhr an der Bickernstraße in Höhe Rückertstraße in Bismarck eintrafen, erzählte die Frau, dass ein ihr unbekannter Mann versuchte, ihr Geld und Handy zu stehlen. Als die Frau sich wehrte und um Hilfe rief, schlug und schubste der Unbekannte sie und flüchtete in Richtung Consol-Park. Die Frau verletzte sich bei dem Vorfall leicht.

Gelsenkirchener Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Der Flüchtige ist etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und hatte einen Schnurrbart. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Rucksack, eine schwarze Kappe und eine schwarze Jacke. An der Hand hatte er einen auffälligen Ring mit Stein.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.