Der Lockdown trifft auch die Galerie Werkstatt in Buer. Die Räume sind dicht, aber die Macher bieten stattdessen eine spannende Schaufensterschau und dazu noch ein tolles Angebot. Sie geben nicht auf und machen aus der Not eine Tugend.

Weil auch die Galerie Werkstatt an der Hagenstraße in Buer wegen der aktuellen Corona-Maßnahmen ihre Pforten im November nicht öffnen darf, laden die Ausstellungsmacher die Kunstfreunde nun zum Blick durch die großen Schaufenster ein. Hier sind ab Freitag rund um die Uhr etwa 20 farbintensive, zumeist großformatige Arbeiten der Polsumer Künstlerin Marion Callies zu sehen.

Gelsenkirchener Fotografin: Mit der Kamera im Anschlag durch die Waschstraße

Wasserspuren und -spritzer auf den Autoscheiben: Alle Fotografien der Serie „Carwash“ sind bei Fahrten durch Waschstraßen entstanden. Foto: Heike Fedderen

Diese Bilder haben sich buchstäblich gewaschen. Denn alle Fotografien der Serie „Carwash“ sind bei Fahrten durch Waschstraßen entstanden. Auch für Malerin Heike Feddern vom Werkstatt-Vorstand, die die Ausstellung konzipierte, ein echtes Faszinosum und ein außergewöhnliches Motiv.

Die gebürtige Gelsenkirchenerin Callies geht stets mit wachem Blick und mit der Kamera im Anschlag durch die Welt. Besonders attraktive Perspektiven entdeckt sie immer wieder bei der Fahrt durch die Waschstraße. Wasserspuren und -spritzer auf den Autoscheiben oder dem Lack der Karosserie bilden farbenfrohe Strukturen und fantastische Figuren, verändern sich immer wieder durch die rotierenden Bürsten und Lichtreflexe.

Dem Alltag jede Menge Magie und besondere Perspektiven abgerungen

Eine wechselhafte Magie, die die Künstlerin dem Alltag abringt. Die Momente hält die 52-Jährige mit der Kamera fest und lässt sich davon zu abstrakten Farbkompositionen am Computer inspirieren. „Ich bearbeite die Fotos aber nur wenig, drehe sie mal, spiegele sie.“

Alle Konzerte abgesagt Interessenten sollten den Kalender vorbestellen und auch schon vorab per Überweisung bezahlen. Auch ein Versand wird angeboten. Mail genügt an: info@werkstatt-ev.de Neben der Ausstellung „Carwash“ und der Kalenderpräsentation mussten auch alle Konzerte in der Werkstatt an der Hagenstraße 34 für den November abgesagt werden. Infos über die ab Dezember geplanten Veranstaltungen gibt es unter: www.werkstatt-ev.de

Neben der Waschstraße fasziniert die Künstlerin, die einst Kunstunterricht vom Gelsenkirchener Beuys-Schüler Jürgen Kramer erhielt, der Blick in den Himmel. „Meine Sicht auf die Realität ist abstrakt“, sagt sie über ihre Motivation. „Ich zeige das, was ich sehe, was ich entdecke und was mich fesselt.“ Und das teilt sie ab Freitag mit dem Betrachter, der an den Fenstern der Werkstatt vorbei flaniert.

Atelier im ehemaligen Lohnraum der Zeche Ewald in Herten

Als reine Schaufensterausstellung sind die Werke an der Hagenstraße zu sehen. Foto: Heike Feddern

Ihr Atelier betreibt Marion Callies im ehemaligen Lohnraum der Zeche Ewald in Herten. Die Ausstellung in der Werkstatt in Buer wird bis zum 8. Januar zu sehen sein.

Trotz Schließung der Galerie wird der Kunstkalender verkauft

Die aktuelle Schließung der Galerie betrifft auch den Verkauf des traditionellen und beliebten Werkstattkalenders, der inzwischen in der 45. Auflage vorliegt. Die sechs Kunstblätter von Marion Callies, Petra Rintelen, Heike Feddern, Harald Lange, Salome Berger, Sabina Flora und das Titelblatt von Wolfgang Sternkopf sind allesamt nummeriert und signiert und auf hochwertigem Büttenpapier gedruckt. Der Kunstkalender, für viele ein Sammlerobjekt, kostet 45 Euro.

„Ausschließlich für den Verkauf und die Abholung vorbestellter Kalender öffnet die Werkstatt dienstags bis freitags von 16 bis 18 Uhr“, kündigt Ralf Kolecki vom Vereinsvorstand an. Dafür wird im Eingang der Galerie ein Verkaufstisch aufgestellt. Die Räume selbst dürfen nicht betreten werden.