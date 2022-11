Fotofahndung in Gelsenkirchen nach mutmaßlicher Diebin

Gelsenkirchen-Erle. Nach einer mutmaßlichen Diebin sucht die Gelsenkirchener Polizei. Das wird der Gesuchten vorgeworfen, so sieht sie aus.

Per Fotofahndung sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einer mutmaßlichen Taschendiebin, die Mitte Oktober einer 79-jährigen Seniorin das Portemonnaie gestohlen haben soll.

79-jähriger Seniorin in Gelsenkirchen-Erle das Portemonnaie gestohlen

Die unbekannte junge Frau steht im Verdacht, am Mittwoch, 12. Oktober, gegen 10.25 Uhr, einer 79 Jahre alten Frau die Geldbörse aus der Tasche genommen und anschließend das Bargeld entwendet zu haben. Nachdem die Seniorin den Diebstahl in einem Geschäft an der Cranger Straße in Erle bemerkt hatte, fand sie nur wenig später das Portemonnaie unter einem Hosenständer.

Wer kann helfen, diese gesuchte Frau zu identifizieren? Sie wird des Diebstahls verdächtigt. Die Polizei hofft auf Hinweise. Foto: Foto: Polizei GE

Bilder der tatverdächtigen Frau finden sich auch im Fahndungsportal der Polizei. Hinweise zur Gesuchten an die Ermittler unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

