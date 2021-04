Fotofahndung: Gelsenkirchener Polizei sucht Taschendiebinnen

Gelsenkirchen-Buer. Mit einem Fahndungsfoto sucht die Gelsenkirchener Polizei nach zwei Taschendiebinnen. Die Tat fand bereits im Dezember statt.

Mit einem Fahndungsfoto sucht die Polizei Gelsenkirchen zwei Frauen, die im Verdacht stehen, in einem Supermarkt in Buer einen Taschendiebstahl begangen zu haben.

Bereits am 16. Dezember 2020, gegen 12 Uhr, wurde einer Kundin in einem Supermarkt an der Horster Straße die Geldbörse entwendet. Eine Überwachungskamera filmte die beiden bislang unbekannten Frauen, wie sie die Geldbörse aus der Tasche der 74-Jährigen nahmen.

Die Polizei Gelsenkirchen bitte um Mithilfe

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Frauen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365-8112 oder 0209 365-8240 bei der Kriminalwache zu melden.