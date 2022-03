Gelsenkirchen-Altstadt. Bei der Fahndung nach einem mutmaßlichen Dieb nutzt die Gelsenkirchener Polizei ein Kamerafoto, auf dem der Verdächtige gut zu erkennen ist.

Bei der Fahndung nach einem mutmaßlichen Dieb hat das Amtsgericht nun das Foto des Tatverdächtigen aus einer Überwachungskamera freigegeben, die Gelsenkirchener Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise, um den Mann zu fassen.

Tatverdächtiger stiehlt einem Senior (68) in Gelsenkirchen die Geldbörse

Der gesuchte Unbekannte hatte am Mittwoch, 13. Oktober 2021, einem 68-Jährigen um 19.30 Uhr vor einem Geschäft an der Hauptstraße in der Altstadt die Geldbörse aus der Hand genommen und diese gestohlen. Auf dem Foto ist der Gesuchte gut zu erkennen, die Corona-Schutzmaske verdeckt sein Gesicht nur kaum.

Wer kann helfen, diesen gesuchten Mann zu identifizieren, fragt die Gelsenkirchener Polizei. Foto: Foto: Polizei

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 zu melden.

Das Bild und die Beschreibung des Gesuchten ist zudem im Fahndungsportal der Polizei zu finden.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Folgen Sie uns auf Instagram: www.instagram.com/wazgelsenkirchen_getaggt

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen