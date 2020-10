Weil die Corona-Infektionszahlen zuletzt auch in dieser Stadt wieder deutlich gestiegen sind, hat der Verein „Kunst in der City“ Konsequenzen gezogen: Die für diesen Samstagabend im gleichnamigen Atelier geplante große Eröffnungsfeier zum Start der Fotoausstellung „USA – Der Nordwesten“ wurde abgesagt. Ab 18 Uhr können die imposanten Naturaufnahmen von Birgit Schmidt aber zumindest in Kleinstgruppen von maximal fünf Besuchern gleichzeitig angeschaut werden.

Gelsenkirchenerin recherchierte im Nordwesten der USA für ihr Romandebüt

Die Gelsenkirchenerin Birgit Schmidt hat ihren Debütroman „Flucht zum Crater Lake“ im Eigenverlag veröffentlicht. Bislang habe er sich „schon richtig gut verkauft“, freut sie sich. Am 8. und 22. Oktober gibt es Lesungen von ihr im Atelier „Kunst in der City“. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Die ausgestellten Bilder hatte Schmidt vor einigen Jahren auf ihrer Reise in die US-Bundesstaaten Washington und Oregon aufgenommen. Dort war sie gemeinsam mit ihrer Ehefrau nicht nur unterwegs, um die Schönheit der wilden Natur zu genießen, sondern auch, um für ihr Romandebüt zu recherchieren. „Flucht zum Crater Lake“ heißt das Buch, das kürzlich erschienen ist. Und den titelgebenden Kratersee, der mit 9,6 Kilometern Länge, acht Kilometern Breiter und einer Tiefe von bis zu knapp 600 Metern zu den größten auf dem amerikanischen Kontinent zählt, hat Schmidt natürlich auf mehreren Fotos verewigt.

Doch auch die anderen Hauptpunkte ihrer Reise hat die in Gelsenkirchen lebende Autorin, Künstlerin und Fotografin dokumentiert. wie den Mount Rainier, den Rogue River, den Mount St. Helens oder die North Cascades. Letzterer ist ein eher unbekannter US-Nationalpark. „Der hat mir aber aufgrund seiner Wildheit damals besonders gefallen“, erzählt Schmidt.

Ausstellung in der Gelsenkirchener Altstadt noch bis 31. Oktober zu sehen

Die Ausstellung ist bis zum 31. Oktober im Atelier „Kunst in der City“ an der Von-der-Recke-Straße zu betrachten – und zwar immer dienstags und donnerstags (jeweils 14 bis 18 Uhr) sowie nach telefonischer Vereinbarung mit der Vereinsvorsitzenden Jenny Canales: 0157/86 10 87 39. „Es wird auch zwei Lesungen geben, in denen ich Passagen aus meinem Buch vortrage und die Zuhörer gleichzeitig die dazu passenden Bilder sehen können“, so Schmidt. Termine: 8. und 22. Oktober. Auch hier ist eine Anmeldung unter obiger Telefonnummer erforderlich. „Besser Lesungen vor relativ wenigen Leuten als gar keine Zusammenkunft“, findet Schmidt.

Für alle, die sich die Ausstellung nicht selbst vor Ort anschauen können, will Schmidt auf ihrer Facebook-Seite jeden Tag ein neues Foto aus diesem Reisezyklus posten. Zu sehen unter: https://www.facebook.com/birgitschmidt.kuenstlerin