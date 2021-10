Fotoausstellung im Wissenschaftspark: Corona-Leben im Fokus

Gelsenkirchen. Im Gelsenkirchener Wissenschaftspark startet am 21. Oktober eine neue Fotoausstellung. Sie richtet den Fokus auf die Folgen der Corona-Pandemie.

Das Corona-Virus hat in den vergangenen anderthalb Jahren nicht nur massiv an den Nerven gezerrt, sondern manchen Berufsgruppen auch eine aufgezwungene Tatenlosigkeit beschert. Viele Fotografinnen und Fotografen, die ihrer Arbeit nicht wie gewohnt nachgehen konnten, nutzten diese Monate aber, um die Folgen und Auswirkungen der Pandemie zu dokumentieren. Einige der dabei entstandenen Arbeiten sind ab Donnerstag, 21. Oktober, um 18.30 Uhr im Wissenschaftspark in Ückendorf zu besichtigen. Denn dann startet die neue Ausstellung des Pixelprojektes Ruhrgebiet.

Rund 10.000 Einzelbilder eingesandt

Peter Liedtke ist der Kurator des in Gelsenkirchen beheimateten Pixelprojekts Ruhr. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Mit dem drastischen Titel „Fuck You Corona“ hat Pixelprojekt-Macher Peter Liedtke dieses Projekt überschrieben. Er hatte im vergangenen August im national und international agierenden Fotografen-Netzwerk einen Aufruf gestartet, möglichst Aufnahmen einzusenden, die sich auf besondere Art und Weise mit der Pandemie auseinandersetzen. Der Rücklauf war gigantisch: Über 300 Fotografen aus Europa sowie Nord- und Südamerika sandten 415 Fotoserien mit rund 10.000 Einzelbildern ein.

Die Jury hatte es wahrlich nicht leicht, aus dieser Einsendungsflut die besten Arbeiten heraus zu sieben. Letztlich fiel die Wahl dann aber auf 23 Serien von 24 Fotografinnen und Fotografen. Zum Auswahlgremium gehörte auch Prof. Dr. Ulf Dittmer. Der Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Essen war in den vergangenen Monaten ein gefragter Experte für viele Medienvertreter, um die breite Öffentlichkeit über die drohenden Gefahren durch Corona zu informieren. Nun wird Dittmer auch bei der Vernissage am Abend des 21. Oktober im Wissenschaftspark an der Munscheidstraße zugegen sein. Dort wird er mit den Gästen auch noch einmal über seine Einschätzung zum Fortgang der Pandemie sprechen.

Ausstellung kann kostenlos besucht werden

Diese Ausstellung soll bis zum 22. Januar 2022 im Wissenschaftspark für alle Kultur- und Fotografieinteressierten kostenlos zu besichtigen sein – und zwar zu den üblichen Öffnungszeiten: montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 15 Uhr. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog, der an der Infotheke des Wissenschaftsparks käuflich erworben werden kann.

Das Projekt „Fuck You Corona“ wird gefördert durch den Bundesverband Soziokultur im Rahmen des Bundesförderprogramms Neustart Kultur.

