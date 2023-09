Foto zeigt ihn: Polizei Gelsenkirchen sucht Internetbetrüger

Gelsenkirchen. Hat dieser Mann einen 65-jährigen Gelsenkirchener betrogen und mit seinen Daten Waren bestellt? Bilder aus einer Überwachungskamera zeigen ihn.

Mit Hilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen einen Tatverdächtigen in einem Fall von Betrug im Internet. Der Unbekannte wird verdächtigt, die persönlichen Daten eines 65-jährigen Gelsenkircheners missbräuchlich verwendet zu haben, um eine Onlinebestellung im dreistelligen Euro-Bereich bei einem Warenhaus aufzugeben.

Fahndungsfoto zeigt Abholung der Ware in Gelsenkirchen-Horst

Dieser Tatverdächtige soll einen 65-jährigen Gelsenkirchener betrogen haben. Foto: Polizei Gelsenkirchen / Presse

Die Fotos zeigen die Abholung der Waren am Montag, 13. Juni 2022, in einem Paketshop in Gelsenkirchen-Horst. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Sachdienliche Hinweise zu der abgebildeten, tatverdächtigen Person an 0209 365 7212 oder 0209 3658240 an die Kriminalwache.

