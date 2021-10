Forum 2000: Weihnachtsmarkt in Bismarck findet wieder statt

Gelsenkirchen. 2021 findet er wieder statt – der Bismarcker Weihnachtsmarkt. Für alle, die mitmachen wollen: Die Frist zur Anmeldung läuft bis zum 7. November.

Das Forum 2000 ist für Stadtteilfeste und Projekte in Bismarck bekannt. Im vergangenen freuten sich die Mitglieder des Vereins über das 20-jährige Bestehen – coronabedingt allerdings ohne große Feier. 2021 ist das anders. Nach der Jahreshauptversammlung gibt es jetzt gute Nachrichten: In diesem Jahr soll der traditionelle Bismarcker Weihnachtsmarkt wieder stattfinden.

Gelsenkirchen: Traditioneller Weihnachtsmarkt in Bismarck kann wieder stattfinden

Es ist die 24. Auflage des Events, die ausschließlich ehrenamtlich und nicht kommerziell nun am Samstag, 4. Dezember, vor dem zweiten Advent, auf dem Consolgelände stattfinden soll. Grundlage der Entscheidung seien die derzeitige Entwicklung der Pandemie und die aktuelle Corona-Schutzverordnung gewesen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. [Lesen Sie auch: Forum 2000 in Gelsenkirchen – 20 Jahre Engagement in Bismarck]

Alle Vereine, Organisationen und Einrichtungen aus Bismarck, die sich aktiv am Weihnachtsmarkt in diesem Jahr beteiligen möchten, bittet das Forum 2000, sich zu melden. Die Anmeldefrist läuft am Sonntag, 7. November, ab. Wichtig: Angebote für Kinder und deren Familien sollen wieder im Mittelpunkt stehen. Eine Anmeldung ist unter der E-Mail-Adresse forum2000ge@gmx.de möglich.

Das Forum 2000 Gelsenkirchen Bismarck/Schalke-Nord e.V. ist ein Zusammenschluss von aktuell 36 Vereinen und Organisationen und weiteren elf Bürgerinnen und Bürgern aus dem Stadtteil.

