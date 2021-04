Natur in Not

Natur in Not Forstamt Gelsenkirchen gibt Tipps zum Osterspaziergang

Gelsenkirchen. Das Regionalforstamt bittet Waldbesucher zu den Feiertagen um Rücksicht auf Wald und Tiere. Und hat Tipps für Alternativen zu Hotspots.

In den Ostertagen dürfte es voll werden in den Wäldern der Region. Grund genug für das Regionalforstamt, zum Auftakt der Feiertage ein paar Verhaltenstipps und Regeln naturhungrigen Besuchern mit auf den Weg zu geben. Ohnehin haben die Wälder der Region in den letzten Monaten deutlich mehr Besucher gehabt angesichts fehlender alternativer Freizeitbeschäftigungen oder gar Reisen. Bis zu dreimal mehr als sonst waren es laut Peter Bergen, dem Leiter des Regionalforstamtes Ruhrgebiet mit Sitz im Stadtsüden.

Pro Mensch der Platz von zwei Buchen

Da unüberlegtes Handeln im Wald aber zu einer Belastung für Tiere und Pflanzen werden kann, folgen hier einige Bitten und Hinweise. Im Forstamtsbereich gibt es 75.000 Hektar Wald für 4,8 Millionen Menschen. „Unterm Strich steht somit jedem Mensch der Standraum zweier alter Buchen zur Verfügung," verbildlicht Bergen die Situation. „Umgerechnet auf die Fläche eines Fußballfeldes teilen sich im Ruhrgebiet 44 Menschen solch ein Feld. Diese Menschendichte verlangt gegenseitige Rücksichtnahme," führt der Forstamtsleiter weiter aus.

Brutzeit der Waldbewohner beachten und Hunde anleinen

Da unüberlegtes Handeln im Wald aber zu einer Belastung für Tiere und Pflanzen werden kann, folgen hier einige Bitten und Hinweise. Derzeit beginnt die Brut- und Setzzeit der Tiere des Waldes. Im dichten Unterholz ziehen sie ihren Nachwuchs groß und brauchen vor allem Ruhe. Daher die eindringliche Bitte: Die Waldbesucherinnen und -besucher mögen auf den Wegen bleiben und die Hunde an der Leine führen.

Absperrungen sollten unbedingt beachtetet werden, die an vielen Wegen gestapelten, gefällten Bäume dürfen nicht als Kletterberge oder Picknickbänke genutzt werden. Die lose gestapelten Stämme können jederzeit ins Rutschen kommen und zur Gefahr werden.

Alternativen zu Hotspots im Internet von Wald NRW

Wer Hotspots vermeiden möchte, kann sich weniger überlaufene Alternativen über digitale Wanderkarten unter www.wald.nrw./wege suchen. Für Kinder gibt es unter www.wald.nrw/spiele Spiele, die den Waldspaziergang auch für sie zu einem kurzweiligen Erlebnis machen können.

Rücksicht auf Wald und Tiere zu nehmen ist in diesen Zeiten besonders wichtig. Den Dürren und Plagen wie dem Borkenkäfer sind im Forstamtsbereich circa 1,4 Millionen Festmeter Fichte und 80.000 Festmeter Buche zum Opfer gefallen.

