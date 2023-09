Blaulicht Folgenschwere Schlägereien am Wochenende in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Zu zwei schweren Schlägereien kam es am Wochenende im Gelsenkirchener Norden und Süden. Drei Personen musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Zu zwei folgenschweren Schlägereien kam es am vergangenen Wochenende. Am Samstagabend gegen 21 Uhr lieferten sich auf der Buschgrundstraße in Scholven mehrere Personen eine Schlägerei, bei der auch ein Billardqueue zum Einsatz kam. Zwei 46 Jahre alte Gladbecker wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer. Er musste zur stationären Behandlung in die Klinik eingeliefert werden.

Am Sonntag gegen 19.20 Uhr dann kam es im Stadtsüden zu einer heftigen Schlägerei. Die Polizei wurde zur Kreuzung Bismarckstraße/Margaretenhof gerufen, wo sich rund 30 Personen schlagen sollten laut Anrufer. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte sich die Lage laut Polizei bereits „beruhigt“. Eine 21 Jahre alte Frau klagte jedoch über Schmerzen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Eine Strafanzeige wegen Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung schrieben die Beamten deswegen gegen zwei 38 und 18 Jahre alte Duisburger und einen 32 Jahre alten Gladbecker.

