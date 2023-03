Förderung: Gelsenkirchener Zechenhaus strahlt in neuem Glanz

So sah es vorher aus: Das Zechenhaus an der Mühlenstraße 53 besteht aus sechs Wohneinheiten. Vier Familien wohnen hier heute. Die Häuser an der Mühlenstraße gehören zu dem ersten Bauabschnitt der satzungsgeschützten Zechensiedlung in Hassel und Buer-Nord und wurden in den Jahren 1908 bis 1912 errichtet.

Foto: Stadtteilbüro HWB