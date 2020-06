Flüchtiger Trickdieb mit goldenen Schuhen stiehlt Bargeld

Gelsenkirchen-Ückendorf. Als vermeintlicher Wasserwerker hat sich ein Trickdieb in Gelsenkirchen ausgegeben und eine Seniorin bestohlen. Markant: Seine goldenen Schuhe.

Wieder hat ein Dieb zusammen mit einem Komplizen mit dem klassischen „Wasserwerker-Trick“ eine gutgläubige Seniorin überrumpelt und Bargeld gestohlen. Markantes Detail des Täters: Seine auffälligen golden Sportschuhe.

Laut Polizei hat der Mann am Freitag, 29. Mai, zwischen 14.30 und 14.45 Uhr zusammen einem Komplizen bei einer 79-jährigen Gelsenkirchenerin an der Bergmannstraße in Ückendorf Bargeld ergaunert. Als vermeintliche Wasserwerker getarnt, sollten die Leitungen im Haus überprüft werden. Ein Täter verwickelte die ältere Dame in ein Gespräch, während sein Komplize unerkannt das Wohnzimmer durchsuchte und Bargeld mitnahm.

Beschreibung des Haupttäters: Der flüchtige Mann ist circa 30 bis 35 Jahre alt, hat eine athletische Figur, einen gebräunten Teint und kurz geschorene Haare. Er trug ein weißes Hemd, eine schwarze Hose und auffällige, goldene Sportschuhe.

Hinweise an die Polizei unter 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache).

