Ausgerissener Baum, zerstörter Stromkasten: Auf der Flucht vor der Polizei richtete ein Gelsenkirchener zahlreiche Schäden an.

Blaulicht Flucht vor Polizei: Gelsenkirchener richtet Verwüstungen an

Gelsenkirchen-Rotthausen. Verwüstungen hat ein Gelsenkirchener bei der Flucht vor der Polizei angerichtet: Unter anderem hatte ein Häuserblock stundenlang keinen Strom.

Erhebliche Folgen hatte die Flucht eines Autofahrers vor der Polizei: In einem kompletten Häuserblock in Gelsenkirchen-Rotthausen fiel am frühen Dienstagmorgen der Strom aus.

In der Nacht von Montag auf Dienstag hatten Anwohner der Straße Wiehagen sich bei der Polizei gemeldet: Ihnen war ein Mann aufgefallen, der gegen 2 Uhr in mehrere dort geparkte Fahrzeuge geschaut hatte. Anschließend war der Mann mit seinem Auto zunächst weitergefahren.

Gelsenkirchener beschädigt Autos, reißt einen Baum aus

Als die Einsatzkräfte vor Ort die Zeugenaussagen aufnahmen, kam der 29-Jährige mit seinem Auto zurück. Als ein Polizeibeamter ihm anzeigte, dass er zu ihnen kommen soll, wendete der Gelsenkirchener sein Auto und gab Gas. Die Einsatzkräfte nahmen in ihrem Streifenwagen umgehend die Verfolgung auf. In Höhe der Ostermannstraße verlor der Gelsenkirchener die Kontrolle über seinen Wagen, kam rechts von der Fahrbahn ab, und beschädigte zwei parkende Autos, riss einen Baum am Seitenrand komplett heraus, stieß gegen eine Häuserwand und fuhr gegen einen Stromkasten, der komplett zerstört wurde. Durch die Beschädigung des Stromkastens fiel im gesamten Häuserblock der Strom aus.

Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt. Da die Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei dem 29-Jährigen wahrnahmen, wurde bei ihm ein freiwilliger Atemalkohol-Vortest durchgeführt, der positiv ausfiel. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin mit zur Wache, dort entnahm ihm ein Arzt Blutproben.

Noch in der Nacht rückten Techniker der ELE Verteilnetz GmbH (EVNG) aus, um den Schaden provisorisch zu beheben. Gegen 7 Uhr hatte der Häuserblock wieder Strom, der Stromkasten soll am Donnerstag repariert werden.

