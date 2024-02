Flucht mit E-Roller: Polizei stoppt Wiederholungstäter (12)

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen Mit halsbrecherischen Manövern ist ein Junge auf einem Roller in Gelsenkirchen vor der Polizei geflüchtet. Nicht zum ersten Mal.

Vor zwei Wochen lieferte sich ein zwölfjähriger Junge auf einem gestohlenen E-Roller eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Gelsenkirchen. Jetzt ist der Junge erneut nach einer halsbrecherischen Flucht gestoppt worden – wieder auf einem Roller. Woher er den Roller hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Teenager auf Roller flüchtet mit teils über 50 Kilometern pro Stunde über Gehwege und Straßen vor Polizei

Die Flucht vor der Polizeikontrolle endete für den Zwölfjährigen dieses Mal in einer Kleingartenanlage in Bulmke-Hüllen. Der polizeibekannte Junge war einem Beamten am Freitag, 2. Februar, gegen 13.30 Uhr an einer roten Ampel an der Bismarckstraße aufgefallen. Der Teenager trug keinen Helm, der Roller hatte zudem kein Versicherungskennzeichen.

Über die Außenlautsprecher seines Streifenwagens forderte der Polizist den Rollerfahrer auf, seinen Helm aufzusetzen. Daraufhin brauste der Zwölfjährige, obwohl die Ampel auf Rot stand, los. Eine Verfolgungsjagd begann, Martinshorn und Blaulicht ignorierend, sauste der Junge über die Florastraße davon. Mit teils über 50 Kilometern pro Stunde düste das Kind abwechselnd über die Straße und den Gehweg.

An der Grenzstraße versuchte ein Zeuge vergeblich, den Flüchtenden zu stoppen, auf dem Gehweg der Hohenzollernstraße musste ein junges Mädchen dem Zwölfjährigen zur Seite springen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Schließlich stoppte der Junge den Roller an einer Kleingartenanlage in Bulmke-Hüllen und nahm zu Fuß Reißaus durch die Grünanlage.

Zusätzliche Einsatzkräfte beendeten schließlich die Flucht des Zwölfjährigen. Auf der Wache holte ihn sein Vater ab.

