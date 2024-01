Flucht in Gelsenkirchen: Ertappte Einbrecher sprühen Reizgas

Gelsenkirchen-Erle Einbrecher sind in Gelsenkirchen von Bewohnern auf frischer Tat ertappt worden. Die Täter versprühten Reizgas, um fliehen zu können.

Einbrecher sind in Gelsenkirchen von zwei Mietern auf frischer Tat ertappt worden. Sie haben Reizgas versprüht, um fliehen zu können. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Einbrecher dringen in Abstellräume eines Mehrfamilienhauses in Gelsenkirchen-Erle ein

Nach Polizeiangaben haben die beiden unbekannten Männern am vergangenen Freitag, 29. Dezember 2023, die Abstellräume in einem Mehrfamilienhaus an der Cranger Straße in Erle aufgebrochen, durchwühlt und mehrere Gegenstände gestohlen. Zwei Mieter des Hauses bemerkten die Eindringlinge gegen 12.40 Uhr im Keller des Gebäudes. Die aufgeschreckten Täter besprühten daraufhin die beiden Bewohner mit Reizgas und flüchteten, während sich die Mieter in Sicherheit vor weiteren Attacken brachten. Eine Fahndung der Polizei im nahen Umfeld des Tatortes verlief ohne Ergebnis.

Die Tatverdächtigen trugen einen Schal vor dem Gesicht, mindestens einer von ihnen hatte einen Kapuzenpullover an. Die Einbrecher ließen teilweise Tatwerkzeug zurück, unter anderem eine Brechstange. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tatverdächtigen im Bereich Cranger Straße zwischen Mittelstraße und Marktstraße gesehen haben.

Hinweise an die Polizei unter 0209 365 8112 oder 0209 365 824.

