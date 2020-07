Flucht: Gelsenkirchener stört den Beutezug eines Einbrechers

Ein Einbrecher (Symbolbild) hat auf seinem Beutezug am Mittwoch, 29. Juli, in einer Gelsenkirchener Wohnung den schlafenden Bewohner aufgeschreckt. Als der ihn ansprach und zur Rede stellte, floh der Täter.

Gelsenkirchen-Rotthausen. Einbrecher taucht mitten in der Nacht in der Wohnung auf: Gelsenkirchener wird durch Geräusche geweckt.

Einbrecher stand mit der Taschenlampe im Schlafzimmer

Der Unbekannte drang laut Polizei in eine Obergeschosswohnung an der Ostermannstraße im Stadtteil Rotthausen ein. Gegen 0.45 Uhr lag der 29-jährige Bewohner in seinem Bett und schlief, als er durch Geräusche geweckt wurde. In seinem Schlafzimmer sah er dann den Einbrecher mit einer Taschenlampe in der Hand. Er sprach ihn an, worauf der Unbekannte die Flucht ergriff. Beute machte er offenbar nicht.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der gesuchte Wohnungseinbrecher ist laut Beschreibung 22 bis 26 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß. Er hat eine muskulöse Statur, eine dunkle Hautfarbe und trug einen dunkelblauen Kapuzenpullover. Hinweise an die Polizei unter: 0209 3658112 oder 0209 365 8240.