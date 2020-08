Flaschensammler am Gelsenkirchener Hauptbahnhof muss in Haft

Bundespolizisten am Gelsenkirchener Hauptbahnhof, hier ein Symbolbild aus Vor-Corona-Zeiten - haben einen Flaschensammler am Donnerstag, 13. August, aus dem Gleisbett geholt. Und: Nicht nur, dass der Gelsenkirchener sich in Lebensgefahr brachte, er sitzt nun auch in Haft wegen einer nicht beglichenen Geldstrafe.