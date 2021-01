Fine Art Jazz: Erste Termine in 2021 für Konzertreihe stehen

Gelsenkirchen. Nach einem Corona-bedingt sehr schwierigen Jahr 2020 schauen die Macher der Konzertreihe Fine Art Jazz tatendurstig nach vorn.

Der Gelsenkirchener Verein zur Förderung von Jazz und Kunst hat ein ebenso anstrengendes wie frustrierendes 2020 hinter sich gebracht - so wie alle Kulturveranstalter in der Republik. Von den 20 im Vorjahr geplanten Konzerten konnte aufgrund der Corona-Pandemie lediglich die Hälfte über die Bühne gehen. Nun schauen die Macher von Fine Art Jazz aber wieder unbeirrt nach vorn und stellen die Termine dieser beliebten Konzertreihe für das erste Halbjahr 2021 vor. Acht spannende Jazz-Abende sind bislang geplant. Fünf davon sollen in Gelsenkirchen steigen, zwei in Dorsten und eines in Herten.

Das vorerst letzte Konzert in Gelsenkirchen stieg im Oktober 2020

Bernd Zimmermann will gar nicht viel Zeit und Energie für einen Rückblick aufwenden: "Viel mehr Arbeit! Viel mehr Aufwand, meistens für nichts! Und dazu noch viel weniger Geld!" So kurz und knackig fasst der künstlerische Leiter der Reihe Fine Art Jazz die Kernfakten für das vergangene Jahr zusammen. Virus-bedingt mussten etliche Konzertabende verschoben werden. "Das betrifft die Spielorte, die Künstler und das Publikum stets gleichermaßen", spricht Zimmermann von einem "Mega-Aufwand", der stets nötig gewesen sei, um ein zwangsverschobenes Event neu zu terminieren. "Und wenn man dann gerade alles fertig hatte, flog uns meistens kurz darauf auch der neue Termin schon wieder um die Ohren."

Das vorerst letzte Konzert, das der umtriebige Förderverein tatsächlich veranstalten konnte, war der Auftritt des renommierten Pablo Held Trios am 23. Oktober im Schloss Horst. Aufgrund der Abstandsregelungen durften dort aber statt der sonst üblichen 230 diesmal nur 50 Zuhörer in die Glashalle hinein. "Obwohl wir damit ausverkauft waren und es ein Super-Abend war, blieb für uns am Ende ein finanzieller Verlust", so Zimmermann.

Das Hoffen auf eine Entspannung der Corona-Lage im Frühling

Nun werfen er und alle Vereinsmitstreiter den Blick ausschließlich nach vorn: Die ersten beiden Konzerte in 2021 sind für März terminiert - darunter auch jenes mit dem Sebastian Sternal Trio im Schloss Horst. Das soll am Freitag, 12. März, um 20 Uhr steigen. Das norwegische Sigurd Hole Trio tritt zwei Wochen später (Samstag, 27. März, 20 Uhr) in Dorsten auf. "Wir hoffen natürlich, dass bis dahin schon deutlich mehr Menschen geimpft sind und sich die Situation für uns Veranstalter vielleicht schon wieder etwas entspannt hat", sagt Zimmermann. Natürlich könne man jetzt nicht sicher sein, dass diese Abende tatsächlich stattfinden, man sei aber immerhin zuversichtlich.

Vorverkauf läuft in Hochzeiten der Pandemie nur schleppend

Noch optimistischer sei man aber mit Blick auf die Gelsenkirchener Konzerte von Ego D und dem mehrfachen ausgezeichneten Preisträger Jens Düppe (Donnerstag, 29. April, Wasserburg Lüttinghof), Hakon Kornstad (Freitag, 28. Mai, Schloss Horst), Lühning & Nendza (Freitag, 11. Juni, Nordsternturm) und des Tobias Hoffmann Trios (Freitag, 25. Juni, Schloss Horst). Bis dahin, so Zimmermann, sollte sich die Corona-Lage so sehr entspannt haben, dass auch wieder Auftritte vor einem zahlenmäßig größeren Publikum möglich sein müssten.

Dennoch sei derzeit eine akute Zurückhaltung bei der zahlenden Zuhörerschaft zu verspüren: "Wir verkaufen kaum Gutscheine oder Tickets im Vorverkauf. Die Menschen sind verunsichert und halten sich noch zurück", so Zimmermanns Einschätzung. Karten für alle Konzerte der Reihe Fine Art Jazz gibt es bei den Filialen der Buchhandlung Kottmann sowie in Jaques' Wein-Depot in Buer oder im Internet: www.publicjazz.de.

Das Konzert des norwegischen Saxofonisten Hakon Kornstad Ende Mai musste im Vorjahr gleich zweimal verschoben werden. Laut Zimmermann sei es im ersten Halbjahr 2021 "das künstlerisch herausragende" in der Reihe. "Das Wichtigste ist, dass wir überhaupt mal wieder normal miteinander Kultur erleben können", so Zimmermann Nach seinem größten Wunsch fürs neue Jahr gefragt, antwortet er lakonisch: "Dass Politik und Verwaltung endlich erkennen, dass die Kultur ein systemrelevanter Teil unserer Gesellschaft ist."