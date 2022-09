„Fine Art Jazz“: Drei Konzerte der Reihe in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Die Reihe „Fine Art Jazz“ lockt ab 8. Oktober wieder zahlreiche Musikfreunde aus der Region an. Drei von fünf Konzerten steigen in Gelsenkirchen.

Die Macher der Agentur Public Jazz Events mit Sitz in Buer haben das Programm für die bereits mehrfach ausgezeichnete Konzertreihe „Fine Art Jazz“ für die kommenden Monate vorgestellt. Insgesamt fünf Konzerte locken bis Anfang Dezember wieder in spannende Spielstätten im nördlichen Ruhrgebiet – drei davon in Gelsenkirchen gelegen. Erwartet werden Bands aus Norwegen, Belgien, Frankreich, Deutschland und der Schweiz.

Das einzige Konzert von Daniel Herskedal in NRW

Das erste Konzert findet im Schloss Horst statt, das bei der Premiere des neuen Musikfestivals „New Colours“ im September ja bereits als Hauptspielort gedient hatte. Eben dort tritt am Samstag, 8. Oktober, ab 20 Uhr das Daniel Herskedal Ensemble auf. Neben dem Namensgeber an der Tuba gehören Eyolf Dale (Piano) und Helge Andreas Norbakken (Drums) zu diesem norwegischen Trio. Herkedal war bereits 2018 in der Reihe „Fine Art Jazz“ zu Gast. Es ist in diesem Jahr das einzige Konzert der Formation in NRW.

Vokal-Jazz vom Feinsten mit Rob Summerfield und Lars Duppler gibt es dann am Freitag, 4. November, um 20 Uhr auf dem Nordsternturm in Horst. Der deutsch-amerikanische Singer-Songwriter Rob Summerfield hat zufällig den Pianisten Lars Duppler kennengelernt. Als beide feststellten, dass sie für die gleiche Frau schwärmen, war ihnen schnell klar: Wir machen ein Programm mit Songs von Joni Mitchell. Und genau das wollen sie auch bei ihrem Auftritt in Gelsenkirchen präsentieren.

Dinner plus Jazz vom Feinsten auf der Wasserburg Lüttinghof in Gelsenkirchen

Auf der Wasserburg Lüttinghof in Hassel warten am Freitag, 1. Dezember, dann gleich mehrere Leckerbissen. Denn zunächst wird wieder ein Vier-Gänge-Menü samt Weinbegleitung serviert. Danach folgt musikalischer Hochgenuss mit Harfenistin Julie Campiche. Sie sorgt gemeinsam mit ihrem Quartett aus der Schweiz für die passende Unterhaltung an diesem Jazz-plus-Dinner-Abend im hochherrschaftlichen Ambiente von Lüttinghof. Beginn: 19 Uhr.

Die anderen beiden Konzerte steigen in Herten (mit der belgischen Formation Black Flower am 21. Oktober) sowie in Dorsten (mit der französischen Band Ozma am 19. November). Mit diesem hochwertigen Programm will der Veranstalter einen weiteren Teil dazu beitragen, um die Region als eine der Jazz-Hochburgen in NRW zu etablieren.

Tickets für alle fünf Konzerte der Reihe gibt es im Internet unter www.publicjazz.de sowie in der Touristinfo im Hans-Sachs-Haus oder bei „Jaques Weindepot“ an der Polsumer Straße 1 in Buer.

