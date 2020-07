Finanzamt Gelsenkirchen sucht Auszubildende – und lädt ein

Das Finanzamt Gelsenkirchen lädt in der zweiten Jahreshälfte zu Schnuppernachmittagen für Interessierte ein, die sich eine Ausbildung in der Verwaltung vorstellen können.

Das Finanzamt Gelsenkirchen stellt auch zukünftig Auszubildende ein und gibt interessierten Schülerinnen und Schülern an drei Terminen im August, September und Oktober die Möglichkeit, die Verwaltung an der Ludwig-Erhard-Straße näher kennen zu lernen.

Die Schnuppernachmittage am 19. August, 23. September und 28. Oktober richten sich an Schüler, die 2021 ihren Realschulabschluss, das Abitur oder die Fachhochschulreife anvisieren. Beim Finanzamt ist eine Ausbildung in den Laufbahngruppen 1.2 und 2.1 (ehemals mittlerer bzw. gehobener Dienst) möglich.

Interessierte können sich bis zum 27. Juli 2020 unter 0209-1731705 anmelden, dort gibt es dann ebenso Informationen wie auf www.fm.nrw.de/go/ausbildung.