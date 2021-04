Filmreife Drifts und Donuts auf Parkplatz in Gelsenkirchen

Gefährliche Autostunts übten am Montag, 19. April, zwei junge Männer in Gelsenkirchen. Einer der Fahrer war erst 13 Jahre alt. Wie hier in dieser Stuntszene beispielhaft gezeigt, übte sich der Gladbecker darin, Donuts zu machen. Dabei dreht sich das Auto auf der Stelle und schreibt mit zwei durchdrehenden Rädern einen Kreis auf den Untergrund.

Ungeklärt ist die Frage, ob Hollywood Vorbild für zwei junge Männer aus Gladbeck gespielt hat, als sie am Montag, 19. April, rauchgeschwängerte Autostunts auf einem Parkplatz in Gelsenkirchen übten. Klar ist, das war illegal und gefährlich.

Donuts auf die Fahrbahn geschrieben und geübt, auf zwei Reifen zu fahren

Ihren Augen dürften Zivilbeamte der Polizei kaum getraut haben, als sie am Montag gegen 18.05 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Neidenburger Straße und an der Heegestraße in Buer genauer ins Visier nahmen. Der Fahrer übte sich in spektakulären Autostunts. „Der Fahrer driftete im Kreis herum und hat mit den durchdrehenden Reifen Donuts auf die Fahrbahn gezeichnet“, erklärte Polizeisprecher Thomas Nowaczyk. Außerdem habe er geübt, auf zwei Reifen zu fahren.

Als die Beamten den lärm- und rauchgeschwängerten Spuk beendeten stellten sie verblüfft fest, dass der „Mann“ hinter dem Steuer erst 13 Jahre alt war. Der zweite Fahrer ist 18 Jahre alt und gab an, seinem Cousin lediglich die Schule dort zeigen zu wollen. Er konnte sich ausweisen. Der 13-Jährige wurde zur Identitätsfeststellung mit zur Wache genommen und von dort durch den Vater abgeholt. Die Ermittlungen dauern an.

Im Rahmen von Fahrsicherheitstrainings oder in speziellen Drift-Schulen sind solche Autostunts möglich. Allerdings nicht auf öffentlichen Plätzen. Selbstverständlich darf man dafür auch keinen Hausfriedensbruch begehen.