Filmabend und Konzert locken in die Gelsenkirchener „Flora“

Gelsenkirchen. Ein Filmabend über türkische Einwanderer am Donnerstag und ein Konzert am Freitag locken Kulturinteressierte in die Gelsenkirchener „Flora“.

Mit gleich zwei spannenden Veranstaltungen lockt „Die Flora“ am 2. und 3. Dezember alle Kulturinteressierten in die Altstadt. Zunächst stellt am heutigen Donnerstagabend der türkische Filmregisseur Çağdaş Eren Yüksel im Kulturraum an der Florastraße ab 19 Uhr seinen Film „Gleis 11“ persönlich vor. Tags darauf macht dann der Sänger Böhmer mit seinem Programm „Mein Herz gehört Dir“ ab 20 Uhr in Gelsenkirchen Halt.

Einsamkeit, Hoffnungen, Träume und Ängste der einstigen Gastarbeiter

In seinem Dokumentarfilm „Gleis 11“ nimmt der Regisseur das Publikum mit auf die Suche nach seinem Großvater. Herausgekommen ist dabei eine Reise quer durch die Republik – und durch die Zeit. Aus sechs verschiedenen Perspektiven erzählen Einwanderer der ersten Generation von ihrem Leben in der neuen Heimat Deutschland, sprechen über ihre Einsamkeit, Hoffnungen, Träume und Ängste. Dieser Abend ist Teil der Veranstaltungsreihe „60 Jahre Merhaba in Gelsenkirchen“, die vom Institut für Stadtgeschichte und dem Kommunalen Integrationszentrum durchgeführt wird. Im Jahr 1961 wurde das Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei unterzeichnet, das den Zuzug von Zehntausenden Gastarbeitern in die Republik regelte.

Dieses Filmmosaik aus persönlichsten, nostalgischen Erinnerungen einer Generation, die bald nicht mehr da sein wird, läuft am heutigen Donnerstag ab 19 Uhr in der „Flora“. Einlass: 18.30 Uhr. Tickets kosten fünf Euro und müssen reserviert werden: 0209/169 91 05. Es gilt die 2G-Regel.

Songs während der Corona-Lockdowns geschrieben

Am Freitag, 3. Dezember, ist dann der Schauspieler und Sänger Böhmer zu Gast im Kulturraum „Die Flora“. Gemeinsam mit Musiker Danny Diamond will er Songs seiner neuen EP live präsentieren. Lieder wie „Massentherapie“ oder „Digital Love“ hat er zum Großteil in den Phasen des Corona-Lockdowns geschrieben. Karten kosten 14 Euro (ermäßigt: zehn Euro) und müssen im Vorfeld ebenfalls telefonisch reserviert werden.

