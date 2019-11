Gelsenkirchen. Ein Film zeigt Möglichkeiten der anonymen Spurensicherung nach sexueller Gewalt in Gelsenkirchen auf. Aktionsbündnis will sie bekannt machen.

Es ist ein Zeichentrickfilm, ganz schlicht gehalten, nur in schwarz-weiß. Und dennoch ist er ab der ersten Sekunde beklemmend. Man spürt die Angst, die Scham, die Hilflosigkeit der jungen Frau, der ihr Peiniger ins Ohr raunt: „Wenn du es jemandem erzählst, dann wissen es alle.“ – „Stimmt nicht!“ Eine Stimme räumt auf mit dem Irrglauben und weist auf die Möglichkeit hin, in den gynäkologischen Kliniken der Gelsenkirchener Krankenhäuser anonym die Spuren nach sexueller Gewalt sichern zu lassen. Drei Wochen lang läuft dieser Kurzfilm nun vor fast jedem Film in der Schauburg – um Menschen aufzuklären und zu sensibilisieren.

Das nämlich tut Not, ist das Aktionsbündnis aus Medizinern, der Stadt und der Frauenberatungsstelle überzeugt. Schon seit 2001 ist man gemeinsam aktiv, hat die Möglichkeit der anonymen Spurensicherung vor Jahren ins Leben gerufen. Allerdings sei diese noch immer nicht bekannt genug – und gleichsam von besonderer Bedeutung. „Die Frauen haben Angst vor den Ermittlungen, der Befragung, die akute psychische Belastung ist groß. Wenn die nach Wochen vielleicht überwunden wurde, dann sind die Spuren alle weg“, so Klaus Mika, Leiter des Referates Gesundheit.

Film soll auch online verbreitet werden

Daher habe man den Film produziert, der auch online Verbreitung finden soll. Man hoffe auch auf die Unterstützung von Influencern. Zudem gebe es neue Plakate, die auf Toiletten ausgehängt werden können und sollen. In den Schulen werde im Sexualkundeunterricht auf die anonyme Spurensicherung hingewiesen. Und natürlich arbeiten auch die Krankenhäuser mit an der Öffentlichkeitsarbeit.

Opfer haben die Möglichkeit, nach einem sexuellen Missbrauch Spuren anonym sichern zu lassen – unabhängig davon, ob sie direkt Anzeige erstatten wollen. Foto: Fabian Strauch / WAZ FotoPool

Das Besondere am Gelsenkirchener Konzept ist, dass alle gynäkologischen Kliniken teilnehmen. Sie sind Anlaufstelle nach sexueller Gewalt, wurden eigens geschult von einem Gerichtsmediziner. „Wir nehmen die entsprechenden Abstriche und Proben, die der Gerichtsmediziner für seine Untersuchung braucht“, erklärt es Sandra Ihmenkamp vom MHB. Falls möglich, nehme man auch die Kleidung des Opfers an sich. Alles wird in eine Kiste verpackt, die zwar anonymisiert wird, aber dennoch gekennzeichnet ist mit einem Code. Jene wird in die Gerichtsmedizin in Essen verbracht und dort zehn Jahre lang gelagert. Während der gesamten Zeit kann die Frau, wenn sie soweit ist, Anzeige erstatten.

Jede Sekunde zählt

Das Wichtigste sei ein Umdenken der Gesellschaft, so Dr. Jan-Erik Junker aus den Evangelischen Kliniken. „Alle müssen sensibilisiert werden.“ Das Opfer sei vielfach so verstört, dass es umsichtiger Menschen bedürfe, die die Frauen in die Klinik bringen. Und zwar zu allererst. „Der erste Gang führt ins Krankenhaus. Die Spurensicherung steht ganz oben.“ Denn jede Stunde zähle. Dann könne man immer noch entscheiden, ob man anonym bleiben oder Anzeige erstatten wolle. „Die Kripo läuft einem nicht weg.“