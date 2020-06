Figurentheater Köln zeigt Pippi Langstrumpf im Revierpark

Gelsenkirchen-Feldmark. Andreas Blaschke gastiert mit dem „Figurentheater Köln“ in Gelsenkirchen. Gezeigt wird ein Abenteuer der Kinderbuch-Heldin Pipi Langstrumpf.

Zum 75. Geburtstag der Kinderbuch-Heldin Pippi Langstrumpf zeigt Andreas Blaschke mit seinem „Figurentheater Köln“ bei dessen Gastspiel im Revierpark Nienhausen, Feldmarkstraße 201, ein Stück rund um die Abenteuer des starken Mädchens, das mutig seinen Weg geht.

Die Aufführungen finden am Sonntag, 21. Juni, und am Sonntag, 28. Juni, statt. Los geht es jeweils um elf Uhr. Eintrittskarten gibt es ausschließlich nach telefonischer Reservierung unter 0175 7978449. Tickets gibt es in zwei Kategorien: Ein Platz in der Loge kostet zehn Euro, einer auf der Tribüne kostet acht Euro.