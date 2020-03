Gelsenkirchen. Auf den Spuren legendärer TV-Sendungen: Die Erfolgsshow „Fifty-Fifty“ im Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen geht in die dritte Runde.

Das Leben ist kein Wunschkonzert? Im Musiktheater im Revier schon. Wenn die Erfolgsshow „Fifty-Fifty“ in der nunmehr dritten Staffel auf dem Programm steht darf das Publikum wählen!

Allerdings nicht zwischen Verdi oder Wagner, sondern zwischen Schlagerschnulze, Pop-Perle und Rocksong. Auch in „Vol. 3“ ein zündender Gute-Laune-Spaß, der im Kleinen Haus umjubelte Premiere feierte. Das interaktive Format, das sich zwei kurzweilige Stunden augenzwinkernd auf die Spuren legendärer TV-Spielshows begibt, erfüllt Zuschauerwünsche. Die Eurovisionsmelodie eröffnet die Show und schon beginnt die Zeitreise in die Ära der Quizdinos wie „Dalli Dalli“.

Discokugel, Jukebox, Bühnennebel und die schönsten Ohrwürmer

Wenn die Discokugel über der Jukebox kreist und der Bühnennebel über Sofas und Nierentischchen wabert, schmettern die gestandenen Opernsänger Joachim G. Maaß, Christa Platzer, Sebastian Schiller und Anke Sieloff sing- und spielfreudig die schönsten Ohrwürmer. Mal im Solo, mal mit den anderen als Backgroundchor, mal im Duett oder Quartett. Das Publikum klatscht mit, singt mit, lacht mit. Das peppig-swingende Arrangement besorgte Wolfgang Wilger (Piano), der mit Ralf Metz (Gitarre), Ian Stewart (E-Bass) und Andreas Kurth (Schlagzeug) die quirlige Showband vor Glitzervorhang gibt.

Durchs Programm führte Carsten Kirchmeier zusammen mit seiner charmanten Assistentin Katrin Bewer und jeder Menge spontaner Sprüche, die mit ihrem Witz manchen TV-Showmaster locker in den Schatten stellen. Wer bei Songs zwischen „Sag mir quando, sag mir wann“, „Sexbomb“ oder „Hinter den Kulissen von Paris“ nach dem zeit- oder musikgeschichtlichen roten Faden sucht, sucht vergebens. Die Zuschauer wählen aus vielen vorbereiteten Songs die wilde Mixtur per Handzeichen, Zettel oder Quiz. So ist keine Show wie die andere, aber in jedem Fall Unterhaltung pur im allerbesten Sinne.

Termine und Karten-Info unter: Tel. 0209 409-7200.