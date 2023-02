Feuerwehr rettet zwei Hausbewohner über Drehleitern

Die Feuerwehr war in der Nacht in Gelsenkirchen-Rotthausen im Einsatz (Symbolbild).

Gelsenkirchen. Bei einem Brand in Gelsenkirchen hat die Feuerwehr zwei Bewohner eines Hauses über Drehleitern gerettet. Auch das Nachbarhaus wurde geräumt.

Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Dienstag in die Mechtenbergstraße in Rotthausen ausgerückt. In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus brannte es.

Mit Drehleitern retteten die Einsatzkräfte zwei Personen aus dem zweiten und dritten Obergeschoss, sie blieben nach Angaben der Feuerwehr unverletzt. Zwei Trupps gingen unter Atemschutz in das Gebäude. Weil sich der Rauch stark ausgebreitet hatte, musste auch kurz das Nachbarhaus geräumt werden. Die Bewohner konnten aber schnell wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, so die Feuerwehr.

Brandwohnung ist vorerst nicht bewohnbar

In der Brandwohnung selbst war niemand. Sie ist aber vorerst nicht mehr bewohnbar. Eine halbe Stunde nach Einsatzbeginn war der Brand bereits unter Kontrolle.

Die Polizei ermittelt jetzt die Brandursache. (red)

