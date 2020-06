Feuerwehr rettet mehrere Menschen bei Brand in Schalke

Gelsenkirchen. In der Nacht zu Donnerstag brannte eine Wohnung an der Münchner Straße aus. Die Feuerwehr rettete mehrere Bewohner aus dem verqualmten Haus.

Bei einem Wohnungsbrand in Schalke hat die Gelsenkirchener Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag mehrere Menschen gerettet. Eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses brannte komplett aus. Der installierte Rauchmelder hat der Bewohnerin das Leben gerettet.

Mit rund 50 Kräften war die Feuerwehr gegen halb zwei in der Nacht zur Münchner Straße gerufen worden. Drei Wachen der Berufsfeuerwehr und der Löschzug Altstadt der Freiwilligen Feuerwehr machten sich auf den Weg nach Schalke. Als die ersten Feuerwehrleute am Unglücksort eintrafen, brannte die Wohnung bereits in voller Ausdehnung und starker Brandrauch quoll aus den Fenstern in die oberen Etagen.

Zur Menschenrettung und Brandbekämpfung schickte der Einsatzleiter sofort mehrere Trupps unter Atemschutz in das Haus. Die Bewohnerin der Brandwohnung hatte sich glücklicherweise schon rechtzeitig ins Freie retten können. Insgesamt brachten die Feuerwehrleute drei Personen aus dem Haus in Sicherheit. Auch die angrenzenden Häuser kontrollierten die Einsatzkräfte, um zu überprüfen, ob der Brandrauch dort in die Wohnungen gezogen war.

Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Dies untersuchen nun Fachleuter der Gelsenkirchener Polizei. (red)