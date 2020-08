Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Gelsenkirchen-Horst

Gelsenkirchen-Horst. In Gelsenkirchen-Horst stand am Dienstagabend eine Wohnung in Vollbrand. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort.

Die Feuerwehr Gelsenkirchen wurde am Montagabend, 4. August, um 19.13 Uhr zu einem Brand an der Poststraße gerufen. Mehrere Anrufer berichteten am Notruf von einer starken Rauchentwicklung. Daraufhin machten sich die ersten Einsatzkräfte auf den Weg und erreichten den Einsatzort bereits nach weniger als vier Minuten. Dort stellte sich heraus, dass sich in einem dreigeschossigen Haus eine Wohnung im zweiten Stock im Vollbrand befand. Daraufhin übernahm die Feuerwache I den Frontalangriff, die der Feuerwehr Heßler den Innenangriff und die Feuerwache II die Rückseite des Gebäudes.

50 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Zum Glück hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits alle Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht. Trotzdem überprüften die Retter die jeweiligen Wohnungen noch einmal. Nach gut einer halben Stunde hatten die insgesamt etwa 50 Einsatzkräfte, die mit 17 Fahrzeugen angerückt waren, das Feuer unter Kontrolle, teilte Brandrat Johannes Stegner mit. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.