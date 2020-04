Feuerwehr Gelsenkirchen rettet bettlägerigen Mann aus Feuer

Die Feuerwehr befreite einen bettlägerigen Mann bei einem Brand an der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke.

Gelsenkirchen. Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Gelsenkirchen verletzt worden. Der bettlägerige Mann hatte sich nicht selbst befreien können.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen-Schalke ist in der Nacht zu Montag ein Mann verletzt worden. Der bettlägerige Mann habe sich nicht selbst aus seiner Wohnung im Obergeschoss des dreistöckigen Hauses retten können, teilte die Feuerwehr mit.

Einsatzkräfte brachten ihn aus dem Gebäude an der Kurt-Schumacher-Straße. Der Mann wurde mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Die übrigen Bewohner des Hauses retteten sich demnach schon vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie.

Bestellen Sie hier unseren Gelsenkirchen-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Nach Angaben der Feuerwehr brannte es in einer Wohnung im ersten Stock des Hauses. Von dort aus breitete sich der Rauch auch ins Treppenhaus aus. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte vor Ort. Den Sachschaden schätzt die Feuerwehr auf rund 25.000 Euro. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.