Die Feuerwehr ist in Gelsenkirchen zu einem Brand in einer Kirche ausgerückt.

Feuerwehr Gelsenkirchen muss Brand in Kirche löschen

Gelsenkirchen. Die Feuerwehr Gelsenkirchen bekämpft zur Stunde einen Brand in einem Gotteshaus. Das Feuer griff von der Sakristei auf das Kirchenschiff über.

In einer Kirche in Gelsenkirchen ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist derzeit mit knapp 100 Kräften vor Ort. Der Brand entstand im Innern des Gebäudes. Die Feuerwehr wurde um 19.17 Uhr zur Haydnstraße im Stadtteil Rotthausen alarmiert.

Ausgangspunkt des Feuers war offenbar die Sakristei. Vor dort griffen die Flammen auf das Kirchenschiff über. Die Feuerwehr hat mehrere Drehleitern im Einsatz. Gegen 20 Uhr sagte ein Feuerwehrsprecher, dass auch eine sogenannte Gelenkmastbühne angefordert worden sei, um von oben an das Kirchenschiff zu gelangen. "Wir gehen von einem längeren Einsatz aus", sagte der Sprecher. Der Einsatz werde bis in weit in die Nacht andauern.

Der Brand griff offenbar von der Sakristei auf das Kirchenschiff über. Foto: Nikos Kimerlis

Ursache des Brandes ist noch völlig unklar

Menschen hatten sich beim Ausbruch des Feuers nicht in der Kirche aufgehalten. Verletzte gab es nach Angaben des Feuerwehrsprechers nicht.

Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Zeugen wollen gesehen haben, wie Jugendliche von der Kirche weggerannt seien. Möglicherweise waren zuvor an der Kirche Fenster eingeworfen worden.

Die zur Pfarrei St. Augustinus gehörende Kirche St. Mariä Himmelfahrt steht seit 14 Jahren leer. Bislang wurde noch keine Lösung zur Weiterverwendung gefunden. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Der zuständige Pfarrer Markus Pottbäcker war vor Ort. "Das ist wie Notre-Dame in Paris - nur in klein", sagte er erschüttert. (kim/sk)