Feuerwehr Gelsenkirchen löscht Kellerbrand in Schalke

Die Feuerwehr Gelsenkirchen löschte am Samstag (15. August) einen Kellerbrand in Gelsenkirchen-Schalke (Symbolbild).

Gelsenkirchen-Schalke. Einsatzkräfte aus Gelsenkirchen reagieren am Samstag (15. August) schnell und verhindern so Schlimmeres – verletzt wird niemand.

Schnell reagierte die Feuerwehr Gelsenkirchen am Samstagnachmittag (15. August) nach einem Alarm in Gelsenkirchen-Schalke, wo ein Keller brannte – und verhinderte so Schlimmeres.

In einem Mehrfamilienhaus an der Schwäbischen Straße in Schalke brach am Samstag gegen halb Vier aus noch ungeklärten Gründen ein Feuer aus. Die alarmierten Einsatzkräfte löschten die Flammen schnell ab und lüfteten anschließend das Gebäude. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist nach Polizeiangaben noch nicht beziffert.