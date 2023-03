Feuerwehr Gelsenkirchen löscht Hinterhaus-Brand in Erle

In einem Hinterhof am Wiemannsweg in Gelsenkirchen-Erle hat es in der Nacht zum Freitag gebrannt.

Gelsenkirchen-Erle. Die Gelsenkirchener Feuerwehr musste in der Nacht zu Freitag einen Brand am Wiemannsweg in Erle löschen. 40 Feuerwehrleute waren beteiligt.

Zu einem Brand in Gelsenkirchen-Erle musste die Feuerwehr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ausrücken. In einem Gebäude auf einem Hinterhof war ein Feuer ausgebrochen.

Gegen 0.30 Uhr am frühen Freitagmorgen war die Feuerwehr am Einsatzort am Wiemannsweg eingetroffen. Das Feuer hatte sich bereits bis auf das Dach des Gebäudes ausgebreitet. Die Feuerwehrleute konnten verhindern, dass weitere Gebäude oder im Umfeld parkende Autos in Mitleidenschaft gezogen wurden. Menschen waren zu dem Zeitpunkt nicht in dem Haus, niemand wurde verletzt.

Etwa 40 Kräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen im Einsatz

Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie zwei Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz, insgesamt seien an dem Einsatz etwa 40 Kräfte beteiligt gewesen, gab ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen an. Gegen 2.30 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Die Ursache des Feuers ist noch nicht geklärt.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen