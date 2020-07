Feuerwehr Gelsenkirchen löscht entstehenden Wohnungsbrand

Die Feuerwehr Gelsenkirchen löschte am Freitagmorgen einen entstehenden Wohnungsbrand auf der Kurt-Schumacher-Straße.

Gelsenkirchen. Dank schnellem Eingreifen entsteht an der Kurt-Schumacher-Straße kein größerer Schaden. Bewohner bleiben unverletzt.

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Gelsenkirchen verhinderte am Freitagmorgen (17. Juli), dass sich ein Brand in einer Wohnung an der Kurt-Schumacher-Straße ausbreiten konnte. Aus noch ungeklärten Gründen hatte ein Sofa Feuer gefangen, verletzt wurde niemand.

Nach der Meldung um 9.21 Uhr trafen die Löschzüge aus Heßler und Buer am Haus ein, das zu diesem Zeitpunkt schon menschenleer war. Dank schneller Reaktion löschte die Feuerwehr den Brand ohne Probleme ab, bevor er größeren Schaden anrichten konnte. Mit der Belüftung und rettungsdienstlichen Untersuchungen schloss die Feuerwehr den Einsatz ab, alle Bewohner kehrten in ihre Wohnungen zurück.

