Blaulicht Feuerwehr Gelsenkirchen löscht Brand in Elektrowerkstatt

Gelsenkirchen-Horst. Auf der Fischerstraße in Horst brennt im Hinterhof eine Werkstatt. Die löscht die Feuerwehr schnell – danach wird es schweißtreibend.

Auf der Fischerstraße in Gelsenkirchen-Horst brannte es am Mittwochmittag (15. Juli) aus noch ungeklärten Gründen in einer Elektrowerkstatt. Zu Schaden kam niemand, die Feuerwehr löschte das Feuer schnell – und schleppte danach Akkus.

Um 12.14 Uhr ging bei der Leitstelle der Feuerwehr die Meldung von starker Rauchentwicklung auf der Fischerstraße ein. Löschzüge aus Heßler und Buer machten sich zusammen mit dem Führungsdienst auf den Weg und dann ans Werk, das Feuer in der Hinterhof-Werkstatt eines zweigeschossigen Gebäudes zu löschen.

Menschen kommen nicht zu Schaden

Menschen waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Haus, sodass die Einsatzkräfte sich um den Brand kümmern konnten. Der war schnell gelöscht, dafür stellten die vielen Akkus in der Werkstatt weiterhin eine Gefahr da – weshalb die Feuerwehr schweißtreibend anpackte. Mit der abschließenden Belüftung beendeten die Löschzüge ihre Arbeit nach gut zweieinhalb Stunden.

