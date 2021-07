Feuerwehr Gelsenkirchen eilt zu 130 Einsätzen in 24 Stunden

Zwei Wohnungsbrände und dazu noch 128 weitere Einsätze in 24 Stunden haben der Feuerwehr Gelsenkirchen am Mittwoch und Donnerstag, 28./29. Juli, viel abverlangt.

Gelsenkirchen. Zwei Wohnungsbrände und dazu noch 128 weitere Einsätze in 24 Stunden haben der Feuerwehr Gelsenkirchen viel abverlangt.

Sachschaden in erheblicher Höhe sind das Resultat von zwei Wohnungsbränden in Gelsenkirchen am Mittwoch und am frühen Donnerstag, 28./29. Juli. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Brandursachen aufgenommen.

Feuer in einer Dachgeschosswohnung in Gelsenkirchen-Bismarck

Die Retter wurden am Mittwoch gegen 17.54 Uhr erstmals alarmiert, weil an der Bismarckstraße eine Dachgeschosswohnung und einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten war. Der Wohnungsinhaber konnten sich selbstständig ins Freie retten. Eine weitere Person aus der ersten Etage wurde durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht, bevor die Einsatzkräfte die Flammen bekämpften. Unter anderem waren zwei Drehleiterfahrzeuge im Einsatz. Menschen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Rauchmelder in Schalke löst parallel zum Einsatz in Bismarck aus - technischer Defekt

Während die Brandbekämpfung in Bismarck noch im vollen Gange war, wurde die Feuerwehr in die Florastraße nach Schalke gerufen. Hier hatte ein Heimrauchmelder Alarm geschlagen. Die Besatzung eines Rettungswagens, sowie der Löschzug Ückendorf der Freiwilligen Feuerwehr konnten hier aber schnell Entwarnung geben. Es handelte sich um einen technischen Defekt.

Couchbrand in einer Wohnung in Gelsenkirchen-Horst, Bewohnerin rettet sich ins Freie

Um 3.54 Uhr gab es erneut Alarm für die Feuerwehr. Eine Couch war in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Harthorststraße in Horst in Brand geraten. Die Wohnungsinhaberin konnte sich ebenso noch vor dem Eintreffen der Wehr unverletzt ins Freie retten. Die Brandbekämpfung selbst stellte kein Problem dar und war zügig erledigt. Auch bei diesem Einsatz wurde zum Glück niemand verletzt.

128 Einsätze innerhalb von 24 Stunden für die Gelsenkirchener Feuerwehr

Neben diesen Bränden rückte die Feuerwehr innerhalb von 24 Stunden noch zu insgesamt 128 weiteren Einsätzen aus. Dabei wurden 74 Rettungseinsätze durchgeführt, bei 15 waren Notärzte im Einsatz. 51 Mal waren Krankentransporte gefordert. Bei drei technischen Hilfeleistungen mussten Wohnungstüren geöffnet werden.

Unterstützt wurden die Einheiten der Berufsfeuerwehr der Wachen Altstadt, Buer und Heßler durch den Löschzug Erle-Süd der Freiwilligen Feuerwehr Gelsenkirchen.

