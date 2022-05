Feuerwache Gelsenkirchen: Diese gravierenden Mängel gibt es

Gelsenkirchen. Eine Studie soll zeigen, ob im Schlagschatten der alten Gelsenkirchener Feuerwache 1 eine neue Wache gebaut werden kann. Die Mängelliste.

Alt neben neu: Augenscheinlich läuft es darauf hinaus, dass auf dem weitläufigen Gelände der alten Gelsenkirchener Feuerwache 1 an der Wildenbruchstraße parallel zum laufenden Betrieb ein neuer Bau hochgezogen wird. Eine Machbarkeitsstudie soll darüber Klarheit bringen, das geht aus dem Sachstandsbericht hervor, über den der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag im Hans-Sachs-Haus (Ebertstraße 11, 16 Uhr) diskutieren will.

Gelsenkirchener Retter haben gelernt, mit Gebäude-Mängeln umzugehen

Für die Studie sollen für das Haushaltsjahr 2023 Mittel bereitgestellt werden. Dass diese Lösung ins Auge gefasst wird, hat viel mit der strategisch und taktisch erstklassigen Lage der Wache zu tun, die das größte Einsatzaufkommen von allen Wachen hat. Bis zur Schlüsselübergabe dürften aber noch Jahre vergehen.

Dass der laufende Betrieb der Feuerwache 1 in Gelsenkirchen nicht durch die zahlreichen Mängel des in die Jahre gekommenen Gebäudes an der Wildenbruchstraße gestört wird und weiterhin noch möglich ist, liegt an der „Eigeninitiative und Flexibilität“ der Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst, Freiwilliger Feuerwehr und den Hilfsorganisationen, wie es im Sachstandsbericht heißt.

CDU-Bürgermeister Werner Wöll, hier bei einem Besuch des Fürstenbergstadions in Gelsenkirchen-Horst. Wöll sieht gute Chancen, auf dem Gelände der Feuerwache 1 an der Wildenbruchstraße parallel zum laufenden Betrieb einen modernen Feuerwehrneubau zu errichten. Foto: Oliver Mengedoht / FFs

Die CDU um Bürgermeister Werner Wöll sieht sich nach einem Ortstermin Mitte März in ihrer Auffassung bestätigt, dass auf dem mehr als einen Hektar großen Areal ein Ersatzneubau errichtet werden kann. „Das Grundstück ist mit circa 10.500 Quadratmetern ausreichend groß und verfügt noch über ungenutzte Flächen, die es gilt im Rahmen einer Planung eines Neubaus mit in die Betrachtung einzubeziehen“, sagt Wöll. Vorausgegangen war dem Ortstermin die Berichterstattung der WAZ zu Jahresanfang.

Und weiter: „Erleichtert wird die Angelegenheit aus unserer Sicht auch dadurch, dass das Grundstück über mehrere Erschließungen verfügt, was Flexibilität für die Machbarkeit verspricht.“ Wöll schließt daraus, dass es bei der Machbarkeitsstudie mehr um das „Wie“ als um das „Ob“ gehen werde.

Mängelliste: Undichte Leistungen, zu wenig Platz für größere Zahl an Rettern

Der Sachstandsbericht listet eine ganze Reihe von Mängeln in der von 1952 bis 1954 gebauten Feuerwache auf: Unter anderem sind die Wasser- und Abwasserleitungen häufig undicht. Elektro-, Daten- und Telekommunikationsleitungen sind entweder unterdimensioniert oder nicht bis in alle Werkstätten verlegt. Außerdem gibt es zu wenige Stellplätze für die Einsatzfahrzeuge. Enge spielt ebenso eine Rolle, weil moderne Fahrzeuge nicht nur schwer an Gewicht zugelegt haben, sondern auch ihre Abmessungen deutlich gewachsen sind. Die Sozialräume sind damals für ca. 50 Mitarbeitende ausgelegt worden, heute sind indes über 100 Menschen an der Feuerwache tätig.

