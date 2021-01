Feuer in Rotthausen: Anwohner verhindern Schlimmeres

Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugenhinweise zu den bislang unbekannten Tätern, die in der Nacht auf Mittwoch in Rotthausen Gegenstände angezündet hatten.

Gelsenkirchen. In der Nacht auf Mittwoch gerieten in Gelsenkirchen ein Papierstapel und eine Mülltonne in Brand. Anwohner löschten die Feuer,

Nächtliche Feuer in Rotthausen: Laut der Gelsenkirchener Polizei haben bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch um kurz nach 0 Uhr verschiedene Gegenstände in Brand gesetzt, die an zwei Wohnhäusern abgestellt waren. Die Vorfälle endeten glücklicherweise glimpflich.

Polizei Gelsenkirchen bittet bei der Tätersuche um Zeugenhinweise

In der Zeit zwischen 0 Uhr und 0.35 Uhr brannte auf der Hartmannstraße/Ecke Rotthauser Straße zunächst ein Stapel Papier, der im Eingangsbereich eines Wohnhauses abgelegt war, sowie kurz darauf auch eine Abfalltonne, die an einer Hauswand stand. Durch das schnelle Handeln aufmerksamer Anwohner, die beide Brände löschten, konnte Schlimmeres verhindert werden. Es entstand aber Sachschaden.

Die Ermittlungen zur Brandursache durch die Polizei dauern an. Nun werden Zeugen gesucht, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise unter: 0209/365-7112 oder -8240.