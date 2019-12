Gelsenkirchen-Scholven. Zwei Erwachsene und ein Kind haben sich bei einem Wohnungsbrand in Gelsenkirchen-Scholven leichte Verletzungen zugezogen. Die Polizei ermittelt.

Feuer in Gelsenkirchener Wohnung fordert drei Verletzte

Zu einem Wohnungsbrand kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag in Gelsenkirchen-Scholven. Gegen 0.30 Uhr brach aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer im Erdgeschoss eines Hauses an der Buerelterstraße aus. Nach Angaben der Feuerwehr entstand der Brand in der Küche der Wohnung.

Brand in Gelsenkirchen: Bewohner konnten sich ins Freie retten

Noch bevor die Feuerwehr am Unglücksort eintraf, konnten sich alle Hausbewohner ins Freie retten. Zwei Erwachsene und ein Kind zogen sich dabei eine leichte Rauchvergiftung zu. Sie wurden von einem Notarzt und Rettungssanitätern erstversorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Den Brand löschte die Feuerwehr den Angaben zufolge schnell mit zwei C-Rohren. Der Schaden wird derzeit auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat mit der Ermittlung der Brandursache begonnen. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwachen Hassel und Buer im Einsatz.