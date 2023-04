Feuer in Gelsenkirchener Hochhaus: Vier Verletzte in Klinik

In Gelsenkirchen-Beckhausen brennen eine Wohnung und der Keller eines achtgeschossigen Gebäudes. Vier Bewohner kamen in Krankenhäuser.

Gelsenkirchen-Beckhausen. Eine Wohnung und der Keller eines Hochhauses brennen in Gelsenkirchen. Vier Bewohner kamen in Krankenhäuser. Was den Einsatz schwer macht.

Die Feuerwehr Gelsenkirchen ist immer noch im Großeinsatz in Beckhausen: Am Stegemannsweg brennen eine Wohnung im Hochparterre eines achtgeschossigen Gebäudes und der Keller, berichtet Feuerwehrsprecher Ansgar Stening. Vier Anwohner kamen in Krankenhäuser.

THW rückt mit schwerem Gerät an – per Greifarm wird Brandwohnung leergeräumt

Auf Fotos ist zu sehen, wie dicker Rauch aus dem Gebäude strömt. Gegen vier Uhr hätten Anwohner den Brand bei der Feuerwehr gemeldet. Diese sei seitdem mit etwa gut 60 Kräften im Einsatz. Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle. Sechs Bewohner sind über ein Drehleiterfahrzeug gerettet worden, um die 20 insgesamt von dem Brand betroffen. Die anderen Bewohner hätten das Gebäude auf anderem Weg verlassen können.

Stunden nach dem nächtlichen Alarm laufen am Dienstagvormittag noch die Löscharbeiten in der Wohnung: „Das gestaltet sich schwierig, weil insbesondere in der Wohnung viel Brandgut vorhanden ist“, sagt Stening. Die Wohnung im Hochparterre ist demnach derart vollgestellt, dass das Technische Hilfswerk mit schwerem Gerät aushilft. Über ein Bagger-Fahrzeug mit Greifarm holt das THW zentnerweise Brandgut aus den Räumen, damit Glut und Flammen keine weitere Nahrung erhalten.

Dicker Rauch steigt aus der Erdgeschosswohnung eines achtgeschossigen Gebäudes in Gelsenkirchen-Beckhausen. Foto: WTVnews

Feuerwehr Gelsenkirchen rettet sechs Bewohner über Drehleiter

Vier Bewohner sind mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in örtliche Krankenhäuser gebracht worden. Bei ihnen wird vorsichtshalber eine „Blutgasanalyse“ vorgenommen, um Klarheit zu schaffen. Eine ältere Dame brauchte zudem dringend Insulin aufgrund ihrer Zuckererkrankung, sie konnte Stening zufolge aber vor Ort behandelt werden und musste nicht in eine Klinik gebracht werden. Die Retter hatten allen Bewohnern angeraten, sich im Krankenhaus durchchecken zu lassen, „eine ganze Reihe Anwohner hat das allerdings abgelehnt“, berichtet der Oberbrandrat weiter.

Grundschule Gecksheide als Not-Sammelpunkt – Unterbringung der Anwohner läuft

Betroffen von dem Brand sind um die 20 Anwohner, die genaue Zahl ist nicht ganz klar, weil ein Teil von ihnen ist erst am Mittwochmorgen nach Hause gekommen. In der nahe gelegenen Grundschule Gecksheide werden 17 Anwohner von der Feuerwehr und der Stadt betreut. Ihre Unterbringung muss noch geklärt werden, weil der Einsatz noch andauert.

Stening zufolge klärt das Referat Soziales mit dem Eigentümer des Hochhauses ab, inwieweit er noch andere freie Wohnungen übergangsweise zur Verfügung stellen kann beziehungsweise ob die Brandbetroffenen in freien städtischen Wohnungen unterkommen können. In dringenden Fällen helfen Hotelgutscheine, um Menschen ein Dach über dem Kopf zu gewährleisten.

Ein Bild vom Brandeinsatz am Stegemannsweg in Gelsenkirchen-Beckhausen. Auch am Vormittag war die Einsatzstelle abgesperrt. Foto: Matthias Heselmann

Die Brandwohnung im Hochparterre des Hauses ist vorerst unbewohnbar. Weil die Feuerwehr noch im Einsatz ist, muss die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen zur Brandursache noch hinten anstellen. Die Ermittlungen werden laut Behörde in alle Richtungen gehen, natürlich spiele Brandstiftung auch eine Rolle. (mit )

