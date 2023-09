Brand in Gelsenkirchen: Werkstatt in Rotthausen in Flammen

In Gelsenkirchen-Rotthausen steht aktuell eine Kfz-Werkstatt in Brand, die Feuerwehr warnt: Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen lassen.

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen-Rotthausen steht aktuell eine Kfz-Werkstatt in Brand, die Feuerwehr warnt: Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen lassen.

Die Rauchsäule ist im Gelsenkirchener Süden und sogar in Teilen von Essen weithin zu erkennen: In einer Kfz-Werkstatt an der Schwarzmühlenstraße ist am Dienstnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr-Chef Michael Axinger habe es glücklicherweise keine Verletzten gegeben.

Feuer in Gelsenkirchen: Es brennt in einer Kfz-Werkstatt in Rotthausen

Der Notruf war um 13.57 Uhr bei der Leitstelle der Feuerwehr eingegangen. Derzeit ist die Feuerwehr Gelsenkirchen mit zwei Löschzügen vor Ort, Unterstützung bekommen die Einsatzkräfte von der Freiwilligen Feuerwehr, insgesamt seien 45 Feuerwehrleute im Einsatz, so Axinger.

Anwohner werden gebeten, so die Feuerwehr, Türen und Fenster geschlossen zu halten, Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten. Der Bereich sollte großräumig umfahren werden.

