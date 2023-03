Feuer in der Küche: 60-jährige Wohnungsinhaberin verletzt

Gelsenkirchen. Großer Schreck am Sonntagvormittag: In einem Gelsenkirchener Mehrfamilienhaus stand eine Küche in Flammen. Wohnungsinhaberin wurde verletzt.

Feuer mit einer verletzten Person in Bulmke-Hüllen: Am Sonntagvormittag gegen 10.45 Uhr rückte die Feuerwehr Gelsenkirchen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Emmastraße aus. Dort stand im zweiten Obergeschoss eine Küche in Flammen. Bei den eigenen Löschversuchen hatte sich die Wohnungsinhaberin eine Rauchgasvergiftung zugezogen.

Kripo ermittelt derzeit noch die Brandursache

Einsatzkräfte der Feuerwachen Altstadt, Hessler und die Freiwillige Feuerwehr (Löschzug Altstadt) hatten das Feuer schnell gelöscht. Der Brandrauch wurde aus der Wohnung entfernt. Die 60-jährige Wohnungsinhaberin wurde in ein Gelsenkirchener Krankenhaus gebracht. Die Kripo ermittelt derzeit noch die Brandursache.

