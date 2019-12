Weihnachtsfeiern mit den Arbeitskollegen können eine Herausforderung sein, insbesondere in zwischenmenschlicher Hinsicht – doch auch rechtlich gibt es Fallstricke, die auf einen lauern.

Weihnachtsfeiern sind so unterschiedlich wie die Menschen, die an ihnen teilnehmen. Manchmal passt es einfach nicht. Da ist es gut zu wissen, dass niemand verpflichtet ist, an einer solchen Feier teilzunehmen. „Der Arbeitgeber kann zur Teilnahme an der Weihnachtsfeier rechtlich nicht verpflichten“, erklärt der Gelsenkirchener Anwalt Arndt Kempgens. Die meisten Weihnachtsfeiern finden außerhalb der regulären Arbeitszeit abends oder am Wochenende statt. Insofern handele es sich um Freizeit. Entsprechend kann auf die unterbliebene Teilnahme auch „keine Abmahnung oder gar Kündigung gestützt werden“.

Feierzeit ist keine Arbeitszeit

Findet das Fest während der Arbeitszeit statt und will ein Arbeitnehmer nicht mitfeiern, muss er in dieser Zeit arbeiten – oder sich freinehmen. Doch was, wenn die Kollegen das Büro zum Ort der Bescherung und Besinnlichkeit ausgewählt haben?

Sich einfach aus dem Staub machen darf der feierunwillige Kollege nicht. Nach Rücksprache mit dem Chef kann er allerdings von der Pflicht entbunden werden, im Büro zu sein. Und zwar dann ohne dass ihm ein Urlaubstag angerechnet wird. Das sollte jedoch ganz klar mit dem Vorgesetzten abgesprochen werden. Dass eine Weihnachtsfeier keine Arbeitszeit ist, hat auch Auswirkungen auf den feiernden Teil der Belegschaft. „Weil Weihnachtsfeiern keine Arbeitszeit darstellen, können auch keine Überstunden geltend gemacht werden“, sagt Kempgens. Somit gehört die Firmenfeier nicht auf den Stundenzettel, schon gar nicht als Überstunden.

Der Gelsenkirchener Rechtsanwalt Arndt Kempgens klärt über Fallstricke bei Betriebsfeiern zu Weihnachten auf. Foto: Joachim Kleine-Büning / WAZ FotoPool

Generelles Ausschließen gilt nicht

Ein Arbeitgeber muss grundsätzlich den Gleichbehandlungsgrundsatz beachten. Das ist laut Kempgens die ständige Rechtsprechung der Gerichte. „Dies bedeutet, dass Arbeitnehmer nicht willkürlich ausgeschlossen werden dürfen“, führt der Rechtsanwalt weiter aus. Es sei allerdings zulässig, nur eine bestimmte Gruppe (Filiale, Niederlassung, Abteilung) einzuladen. Außerdem wird es in einigen Betrieben erforderlich sein, dass einige Mitarbeiter trotzdem arbeiten müssen (besondere Einsätze, Notdienst usw.).

Auch wenn es keine Pflicht zur Teilnahme an der Weihnachtsfeier gibt und die Stunden des Feierns auch nicht auf dem Zettel erscheinen: Für das Verhalten jedes Einzelnen gelten die Grundsätze, die im Arbeitsalltag üblich sind. Heißt: Ist es dem Chef wegen des Verhaltens eines Mitarbeiters nicht zuzumuten, ihn weiter zu beschäftigen, kann er ihm kündigen.

Gelsenkirchen Haftungsfragen und der Tag nach der Feier „Veranstalter einer Betriebsfeier ist der Chef und insoweit trifft ihn auch die Veranstalterhaftung, wenn ein Unfall passiert“, sagt Rechtsanwalt Arndt Kempgens. Hat das Unternehmen die Feier organisiert, gilt für die Mitarbeiter die gleiche Unfallversicherung wie bei der beruflichen Tätigkeit. Also auch an den Heimweg denken, wenn man mal ins Glas geschaut hat. Bei offiziellen Weihnachtsfeiern sind Hin- und Rückweg versichert – aber nicht bei Unfällen im Vollrausch. Am Tag nach der Weihnachtsfeier einfach blaumachen geht nicht. Die Kolleginnen und Kollegen müssen ja auch ran. Morgens fit und pünktlich zu erscheinen, ist Pflicht.

Wer über die Stränge schlägt, fliegt

„Beleidigungen oder sonstige Ausfallerscheinungen auf Weihnachtsfeiern können zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen“, warnt Kempgens. Dies kann beispielsweise bei üblen Beleidigungen gegenüber Mitarbeitern oder dem Chef sein. Dabei ist es unerheblich, ob sich der Mitarbeiter sexistisch, rassistisch, fremdenfeindlich oder auf sonstige Weise herabwürdigend oder beleidigend geäußert hat. Oder ob er gewalttätig oder übergriffig geworden ist. Der vermeintlich „harmlose Klaps auf den Po“ etwa kann durchaus eine Handbewegung zu viel gewesen sein – da unterscheidet das Gesetz nicht nach Geschlecht.

Fotos und Filme in sozialen Netzwerken

Kompromittierende Videos vom Chef, der aus Versehen ins Buffet stolpert, dürfen nicht hochgeladen werden. „Wer dies dennoch tut, riskiert eine Abmahnung oder sogar einen Schmerzensgeldprozess“, weiß Kempgens. Andere Fotos dürfen ihm zufolge nur mit Einwilligung der abgebildeten Personen hochgeladen werden. Und: Die Einwilligung für die Fotos kann später auch widerrufen werden. „Mancher wird im Rahmen der Weihnachtsfeier mit dem Selfie mit verklärtem Blick an der Bar noch einverstanden sein, am Folgetag aber vielleicht nicht mehr.“

Geschenke und Kosten

Wenn ein Arbeitgeber auf einer Weihnachtsfeier den Anwesenden ein Geschenk macht - etwa ein iPad - haben die Mitarbeiter, die nicht an der Weihnachtsfeier teilnehmen auch keinen Anspruch auf das Geschenk respektive den Wertersatz aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz. „Wer nicht teilnimmt, hat auch keinen Ausgleichsanspruch“, betont Kempgens. Außerdem werden Geschenke in den Steuerfreibetrag von 110 Euro eingerechnet und sind dort mit einem Wert bis zu 60 Euro nicht zu beanstanden. „Ansonsten gilt die monatliche Sachbezugsfreigrenze von 44 Euro, die eventuell schon durch andere Dinge ausgeschöpft ist, zum Beispiel durch Tankgutscheine.“

Weihnachtsfeiern gelten als Betriebsveranstaltung und stellen vom Gesetz her eine steuerpflichtige Zuwendung dar. „Dies ist allerdings bis zu einem Betrag von 110 Euro steuerfrei. Hierbei kommt es auf die Gesamtkosten der Feier an, geteilt durch die tatsächlich teilnehmenden Mitarbeiter“, sagt Kempgens mit Blick auf den oben erwähnten Steuerfreibetrag.