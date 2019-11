Die Polizei hat am Dienstag einen Verdächtigen im Fall der vermissten Anna S. aus Gelsenkirchen festgenommen.

Gelsenkirchen. Seit dem 23. Juni wird die Gelsenkirchenerin Anna S. vermisst. Am Dienstagabend nahm die Polizei nun einen Verdächtigen fest.

Festnahme im Fall der vermissten Anna S. aus Gelsenkirchen

Es ist mehr als fünf Monate her, dass Anna S. aus Gelsenkirchen zum letzten Mal gesehen wurde. Seitdem fehlte von der 35-Jährigen jede Spur. Am Dienstagabend hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen festgenommen.

Weitere Details gab die Polizei nicht bekannt. In dem Vermisstenfall hatte die Polizei Anfang August einen Müllbunker in einer Krefelder Entsorgungsfirma durchsucht. Dabei wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nach Beweismitteln für ein mögliches Gewaltverbrechen gesucht.

Damals hieß es, in dem Vermisstenfall gebe es Bezugspunkte nach Krefeld, ein Verbrechen sei nicht auszuschließen. Die Gelsenkirchenerin war laut Polizei ohne erkennbaren Grund verschwunden. Der Tatverdächtige wurde am Dienstagabend festgenommen. Weitere Auskünfte werde die Staatsanwaltschaft am Mittwoch erteilen. (dpa)